Le tirage au sort des éliminatoires africaines du tournoi de football féminin des Jeux Olympiques Paris 2024 se tiendra mardi prochain, au Caire, en Egypte, à 10h 00 Gmt, a annoncé, lundi, la Confédé­ration africaine de football (Caf).

Les éliminatoires se tiendront entre juillet 2023 et avril 2024 et s’étaleront sur quatre tours, en manches aller et retour. A l’issue de ces rencontres, deux équipes se qualifieront pour les Jeux Olympiques.





Pour rappel, lors des Jo de Tokyo 2020, les Copper Queens de la Zambie étaient les seules représentantes africaines au tournoi final. Elles s’étaient arrêtées en phase de groupe. Le programme complet des éliminatoires : Premier tour : du 10 au 18 juillet 2023. Second tour : du 23 au 31 octobre 2023. Troisième tour : du 19 au 28 février 2024. Quatrième tour : du 1er au 9 avril 2024. Tournoi final de football féminin : du 25 juillet au 10 août 2023.

wiwsport.com – APS