Auteur de 5 titres de champion d’Afrique en 15 mois, le Sénégal compte se maintenir au sommet du football. C’est la conviction du Président de la Fédération sénégalaise de football qui réagissait au sacre des Lionceaux à la CAN U17.

Le Sénégal est resté longtemps sans le moindre trophée continental avant février 2022. À partir de cette date, le Sénégal a raflé 5 titres. La dernière en date, c’est la CAN 17 remportée la semaine dernière à Alger contre le Maroc en finale. Pour le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, ce dernier trophée est également le plus prometteur pour le futur du football sénégalais.





« Le Sénégal marche sur l’eau actuellement. Le 5e trophée continental en 15 mois, c’est du jamais vu dans les annales africaines. Ce n’est que du bonheur pour le peuple sénégalais d’abord et tous ceux qui ont cru à ce projet. Pour nos autorités, pour les fédéraux et surtout pour ces jeunes et pour leur encadrement. Comme lors de la CAN U20, ils ont survolé le tournoi. C’est l’un des trophées les plus beaux parce que ce sont les U17. Ce 5e trophée est prometteur. Il promet des lendemains meilleurs», a-t-il déclaré.

Le patron du football sénégalais estime que le Sénégal va désormais s’employer à se maintenir au sommet. « Il faut dire que le Sénégal est bien installé à sa place. Il faut maintenant travailler à rester au sommet du football car le plus difficile commence à partir de maintenant. Nous n’avons pas envie de nous arrêter à cinq trophées, nous allons travailler à gagner encore», soutient-il.

