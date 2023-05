L’affaire Pape Gueye n’est toujours pas finie. Le TAS qui devait se prononcer ce mois-ci, a repoussé son verdict jusqu’au mois de juin. Pape Gueye et l’OM attendent ainsi une décision pour savoir comment aborder le mercato estival.

Du nouveau dans l’affaire Pape Gueye. On aurait enfin une date pour le rendu de la décision du Tribunal Arbitral du Sport. Après l’audience des 8 et 9 mars, le verdict était attendu en ce mois de mai, mais il devrait intervenir finalement fin juin, d’après L’Equipe. L’instance connaît un retard dans les délibérés. Une première sanction a été infligée contre Gueye (4 mois de suspension) et l’OM (interdiction de recrutement et une amende de 2,5 millions d’euros), le club et le joueur avaient fait appel.





Si la sanction est confirmée, l’Olympique de Marseille risque une interdiction de recrutement de plusieurs mercato. Le milieu de terrain du Havre avait signé un contrat avec Watford mais avait finalement fait volte-face pour rejoindre l’OM. L’entourage du milieu sénégalais avait émis des réserves sur les détails du contrat. Alors, une rupture de ce dernier avait été engagée. Des promesses sur le plan sportif n’avaient pas été tenues ainsi que des conflits avec ses anciens conseillers avaient posé problème dans ce deal.

