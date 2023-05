La Salernitana a ramené un point de son déplacement sur la pelouse de l’AS Roma (2-2), avec notamment une nouvelle et magnifique réalisation de son attaquant sénégalais.

Libérée. Avec la défaite de l’Hellas Vérone sur la pelouse de l’Atalanta Bergame samedi (3-1), la Salernitana avait mathématiquement validé son maintien avant même d’affronter l’AS Roma ce lundi, pour le compte de la 36e journée de Serie A. Au Stade Olympique de Rome, les hommes de Paulo Sousa n’avaient qu’une idée en tête : donner du fil à retorde aux finalistes de la Ligue Europa. Une mission qui a été réussie.

Totalement libérée face à une Roma assez apathique, la Salernitana a logiquement pris les devants en première période grâce à une inspiration géniale du Malien Lassana Coulibaly et d’Antonio Candreva, à la finition (12e). 0-1 à la pause. La Louve est revenue des vestiaires plus déterminée et n’a pas mis du temps à égaliser de la part d’El Shaarawy, qui profitait d’un ballon repoussé dans ses pieds par Memo Ochoa (49e).

Mais au milieu de leur domination dans ce début de seconde période, les joueurs de José Mourinho se feront surprendre à nouveau, cette fois-ci par l’inévitable Boulaye Dia. Auteur d’un joli travail, Krzysztof Piątek sert son compère sénégalais qui fixe Nemanja Matic avant de distiller une superbe talonnade au fond des filets de Rui Patricio (54e). Une délicieuse manière Pour Boulaye d’inscrire son 16e but en Serie A.

#SerieA 🇮🇹 – La Roma dit sans doute adieu à ses espoirs de C1 ! 👉 Tenue en échec (2-2) face à la Salernitana, la Roma manque le coche et reste scotchée à la sixième place. 📹 Troisième meilleur buteur du championnat, Boulaye Dia 🇸🇳 a inscrit son seizième but d'une Madjer. pic.twitter.com/7BoIDCbTSP — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) May 22, 2023

Mais cette réalisation de l’ancien Rémois, qui s’est fait averti en fin de match, ne va pas suffire à la Salernitana, puisque Matic, lui-même, profitera d’un nouveau cafouillage dans la défense des Grenats pour remettre à nouveau les pendules à l’heure pour l’AS Roma (83e). Malgré pas moins de sept minutes d’arrêts de jeu, le score restera inchangé. L’AS Roma reste à la septième place, tandis que la Salernitana est 14e.

