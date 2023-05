Enfin Reug Reug et Buchecha vont entrer dans la cage. Après deux reports (2021 et 2022) dus à des blessures des deux protagonistes, ce combat aura lieu le vendredi 4 août 2023 et sera retransmis dans plus de 170 pays a informé la ligue One Championship. Pour rappel, le combattant sénégalais qui est à Singapour depuis le début du mois de mai, compte 5 victoires pour une défaite dans sa carrière en MMA. Il a été battu par Grishenko dans cette discipline des arts martiaux mixtes.

De son côté, Marcus Almeida « Buchecha » n’a pas encore perdu. Le brésilien de 33 ans compte 4 succès en autant de sorties. Autant dire que c’est un gros défi qui attend le lutteur de Thiaroye dans ce choc des heavyweight (poids lourds).

HEAVYWEIGHT WAR 😤 Buchecha and Reug Reug are set to throw down at ONE Fight Night 13 on Prime Video! Who will survive this colossal MMA collision on August 4?#ONEFightNight13 | Aug 4 at 8PM ET

🇺🇸🇨🇦 Watch Live on Prime

🌍 Live TV broadcast in 170+ countries pic.twitter.com/u5gh68WwNN

— ONE Championship (@ONEChampionship) May 22, 2023