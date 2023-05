Vainqueur de Eumeu Séne Jr ce dimanche à l’arène nationale, Serigne Ndiaye 2 est revenu sur cette huitième victoire de sa carrière.

Depuis 2016, l’année où il a mordu la poussière pour la première fois, Serigne Ndiaye 2 n’a plus connu le goût de la défaite. Après 9 combats dans l’arène, le champion du Sénégal en lutte simple en 2022 a enregistré 8 victoires. Il s’est ainsi dit heureux d’avoir croisé, puis battu dimanche un grand lutteur Eumeu Séne Jr qu’il affectionne beaucoup.

« Je remercie Eumeu Séne Jr qui a accepté de m’affronter parce que comme vous le savez j’avais des problèmes pour me trouver un adversaire. C’est quelqu’un de bien et il ne m’a jamais dit un mot de travers depuis la tenu de notre combat. C’est un gentlemen et je le salue de passage. Dans le sport il faut avoir de la discipline et si vous regardez tous les sportifs de haut niveau sont discipliné » a affirmé Serigne Ndiaye 2.

Décryptant le combat, le pensionnaire de l’écurie Fass souligne qu’il a respecté à la lettre les consignes de ses entraineurs précisément du coach Katy Diop. « On m’avait demander d’être patient, de le cadrer, de l’attaquer et de me battre avec lui d’une seule main. C’est ce que j’ai fait car c’est un grand champion. J’ai lancé des crochets, il m’a attaqué et je l’ai renversé » a t’il expliqué sur la chaine YouTube de Gaston Productions.

Wiwsport.com