Armée de l’écurie Béne Barack a fait savoir qu’il ne pardonnera pas à Mbaye Gouy Gui si ce dernier qui lui a asséné des coups de poing à la fin du combat n’est pas sanctionné par le CNG.

Les amateurs de lutte ont encore assisté à de terribles scènes de violences ce samedi à l’occasion du combat entre Armée (Béne Barack Mboolo) et Mbaye Gouy Gui (Bada Dione). En effet ce dernier a fait montre d’une manque de sportivité flagrante. Après avoir terrassé son adversaire, il lui a asséné deux coups de poing dans l’enceinte. Ce qui a d’ailleurs engendré une bataille rangée entre les deux camps. Et comme si cela n’avait pas suffit, Mbaye Gouy Gui va à nouveau attaquer Armée sur un plateau de télévision à la fin du combat. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Interrogé au lendemain de ces scènes d’horreurs, Armée interpelle le CNG et promet de prendre ses responsabilités si aucune décision n’est prise par l’instance dirigeante de la lutte.

« Ce qu’il a fait tout le monde l’a vu. En plus il se glorifie de cet acte ignoble. Je ne vais pas me contenter d’une sanction de trois mois. Non, si le CNG ne prend pas des sanctions sévères à son encontre je vais me venger. Je le dis ici et je le jure. C’est moi qui devait me comporter de la sorte parce que j’ai perdu. J’ai entendu certains dire qu’ils vont nous réunir pour qu’on fasse la paix. Mais les choses ne doivent pas se passer comme ça. On doit lui faire savoir qu’il a eu tord et il doit l’accepter » a affirmé Armée sur SenLamb TV.

Wiwsport.com