La structure Sarr Evens a pris le relai pour organiser la 14e journée, en collaboration avec le CNG/CH, ce dimanche à l’hippodrome Ndiaw Macodou Diop de Thiès (Stades).

39 chevaux et 4 épreuves étaient au programme de cette journée ordinaire. La course de fusion entre 4 poulains de 3 ans et 8 chevaux du Groupe 2 a tenu toutes ses promesses. Cette confrontation a été disputée du départ à l’arrivée. Sur 2.200 m, le Groupe 2 porté par Khatim (6 victoires) avait les cartes en main. Mais la vitesse, la force et l’opportunisme de Moubarak ont fait la différence.

Cette pouliche de 3 ans a d’abord laissé ses concurrents mener les débats, avant de se détacher et surgir en force dans les derniers 100 m de la ligne d’arrivée pour s’imposer devant Khatim. Elle a ravalé les 2.200 m avec un temps de 3mn 02 pour un 4ème succès qui lui permet d’empocher 2 millions FCFA. Avec 3 représentants Ndam Li (3ème) et Alpha Ndiaye (5ème) dans le quinté gagnant, les poulains de 3 ans ont été à la hauteur. Abdourahim du Groupe 2 termine à la 4ème place.

Favori incontesté dans le Groupe 3, Moulaye a encore été décisif avec une 4ème réalisation en bouclant les 2.200 m en 3mn 05. Il est suivi par Gallaj, Am Saxul, Talisman 2 et Very Good. En menant de bout en bout la course réservée aux poulains de 2 ans sur 1.200 m, Dieuf Dieul a signé sa toute première victoire dans cette catégorie en 1mn 34.

La première victoire de Kassoumaye 2 chez les cracks adultes du Groupe 1 a mis fin à cette 14ème journée qui était un avant-goût de la 12ème édition du Grand Prix de la Renaissance Africaine, prévue le dimanche 28 mai à l’hippodrome Ndiaw Macodou Diop, surnommé temple du galop.

