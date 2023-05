L’équipe nationale de la Gambie U20 a entamé sa coupe du monde aujourd’hui. Les scorpions se sont imposés (2-1) face au Honduras. Les gambiens entament ainsi la compétition de la meilleure des manières.

Finaliste de la dernière coupe d’Afrique des nations, remportée par le Sénégal, la Gambie avait pour ambition de réaliser une bonne coupe du monde en Argentine. Les scorpions qui faisaient face au Honduras, pour leur match d’ouverture, ont réalisé un début de match à double visage. En effet, dès la première minute de jeu, les jeunes scorpions ouvrent le score grâce à Adama Bojang (1-0, 1ère minute). Trois minutes plus tard ils vont concéder l’égalisation (1-1, 4e minute). Les U20 de la Gambie n’ont pas réussi à conserver leur avantage acquis tôt dans le match.

Ce but égalisateur ne va pas décourager les gambiens. Ces derniers vont continuer à jouer en contrôlant le tempo de la rencontre. Ils vont dominer sans pour autant réussir à prendre l’avantage. Au fur et à mesure que le match avance, les honduriens vont équilibrent les débats. Les deux équipes partent à la mi-temps avec ce score nul (1-1).

E retour des vestiaires, les jeunes scorpions vont imposer leur rythme. Les gambiens se montrent pressant et se procurent quelques occasions. Plus les minutes passent plus la pression augmente. Et à la 83e minute arrive la délivrance. Adama Bojang récidive et s’offre un doublé pour son premier match dans cette coupe du monde U20 (2-1). L’égalisation des honduriens sera annulée par la VAR. Au final, la Gambie s’impose et occupe la première place de la poule F en compagnie de la Corée du Sud, qui a battu la France (2-1) en début de soirée.

Three points for 🇺🇾 & 🇬🇲#U20WC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 22, 2023

