Il a sorti le grand jeu ce dimanche pour sceller la victoire de son club. Samba Fall a fait mordre la poussière à l’irrésistible CFV-Beira au Kigali Arena.



Joueur le plus utilisé sur le terrain (33 minutes), il a répondu présent sur tous les fronts avec 23 points inscrits, 6rebonds et 5 passes décisives. Il dépasse ainsi son cumul de points inscrits en 5 matchs disputés auparavant (19 points). Tout comme son équipe, Fall a l’air confiant, très motivé et vise grand dans la compétition. « Nous ne pouvons pas rentrer chez nous sans le titre BAL », a déclaré Fall, rapporte le site de la BAL. « Battre Beira était important pour nous. C’était une situation de victoire ou de retour à la maison », a noté Fall, ajoutant: « Nous avons dû apporter notre énergie et, heureusement, les choses ont fonctionné pour nous. »

The intensity of #BALFinals basketball between @as_douanes and @cfvbeira is captured beautifully in our slow-mo phantom cam. pic.twitter.com/M5ZCSZmzBv — Basketball Africa League (@theBAL) May 22, 2023

Lorsqu’on lui a demandé comment son score s’était amélioré, passant de 19 points en cinq matchs à 23 lors d’un affrontement décisif contre Beira, il a répondu : « [Pendant la Conférence du Sahara] J’ai été chargé de me concentrer sur la défense. Ici, dans les séries éliminatoires, je suis juste content que mes coéquipiers continuent à alimenter le ballon et me trouvent dans la bonne situation pour marquer. » Quelle transformation l’AS Douanes a-t-elle subie depuis laConférence du Sahara en mars ? « Nous sommes agressifs défensivement, c’est l’un de nos points forts en ce moment. »

Samba Fall came ready for #BALFinals 🏀 The @as_douanes shooting guard walks away with the @visitrwanda_now Player of the Game honors following a splendid 23-point performance.#TheBAL pic.twitter.com/YJAdObncnR — Basketball Africa League (@theBAL) May 21, 2023

Chris Crawford, qui a joué un rôle crucial pour l’AS Douanes tout au long de la saison, a évoqué la victoire de dimanche sur Beira, notant que « nous avons exécuté notre match aujourd’hui. Les gars étaient prêts et le personnel d’entraîneurs a fait du bon travail pour nous préparer. Je ne suis pas surpris des chiffres de ces gars-là. Je les vois tous les jours. [Samba Fall] C’est mon jeune garçon. Je sais à quel point il estconfiant », a déclaré Crawford rapporte notre source.

