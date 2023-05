À la mi-temps du deuxième match du groupe C dans cette Coupe du Monde des moins de 20 ans, l’équipe nationale du Sénégal est menée par une grande formation japonaise très disciplinée tactiquement. Les Samuraï Blue ont réussi à prendre l’avantage (14e) dans ce match sur un tir à ras de terre qui a surpris Mamour Ndiaye, le remplaçant de Landing, blessé et forfait pour le reste de la compétition.

Et pourtant, les protégés de Malick Daf ont eu quelques occasions pour transpercer la muraille japonaise avec notamment les percés de Samba Diallo. Toutefois, le capitaine des Lionceaux manque d’inspiration dans le dernier geste. Il va donc falloir tout donner lors du second acte afin de revenir au score et pourquoi pas remporter ce duel d’entrée.