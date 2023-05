Habib Diarra est l’un des hommes forts de la fin de saison de Strasbourg. Natif de Guédiawaye, l’international U19 français n’a pas fait son choix sur sa nationalité sportive.

Habib Diarra découvre en cette fin de saison la sensation d’être au-devant de la scène. Un an et demi après ses débuts en professionnel, le joueur de 19 ans est devenu un élément incontournable dans la course au maintien de Strasbourg où il montre toute l’étendue de ses qualités à tous les observateurs depuis quelques journées. D’ailleurs, il a été buteur pour la troisième fois de la saison ce dimanche face à Troyes.

Le joueur formé au Racing a en effet inscrit l’unique but du match 1-1 des Alsaciens au Stade de l’Aube. Une nouvelle bonne prestation du milieu de terrain mais un résultat forcément décevant pour son équipe qui aurait pu valider mathématiquement le maintien en cas de victoire. Habib Diarra, lui-même, n’a pas pu cacher sa déception au moment de s’exprimer à notre micro à l’issue de cette rencontre de la 35e journée.

« On est très déçu du résultat. On avait beaucoup d’occasions qu’on n’a pas su convertir. On n’a pas su tuer le match et, ensuite, on a pris un rouge (expulsion d’Alexandre Djiku). Après, Troyes a dominé en fin de match, mais on a su bien défendre », reconnaît le numéro 19 alsacien. Tout de même, il faut reconnaître que Strasbourg, qui comptes six points d’avance sur la zone rouge à deux matchs du terme, n’a plus grand-chose à craindre.

« Je peux jouer partout »

Les hommes de Frédéric Antonetti n’ont plus besoin que d’un petit point pour se sauver. Cela pourrait arriver le week-end prochain, lors de la réception prochain du Paris Saint-Germain. Pour ce match, le RCSA pourra à nouveau compter les qualités d’Habib Diarra, notamment sa polyvalence auquel il s’est aussi exprimé. Défenseur à ses débuts, le joueur est désormais passé à ailier sur les derniers matchs de son équipe.

« J’étais défenseur quand j’étais petit. Après, j’ai monté et joué pratiquement à tous les postes. C’est quelque chose que je garde en moi. Mais après, je peux jouer partout. Tant que je joue, j’essaie d’être performant. La saison prochaine ? Il faut d’abord se maintenir officiellement. On verra pour la saison prochaine », nous dit-il avant de se confier sur son choix de nationalité sportive. « Je n’y pense pas pour l’instant, je suis focus sur le maintien ».

wiwsport.com