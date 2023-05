L’ARIS Limassol conquiert un peu plus son fervent public. Invaincus en Championnat depuis le 15 janvier, soit une série de 15 matchs sans défaite avant cette 9e journée des Play-offs du Championnat chypriote, les hommes d’Aleksey Shpilevsky ont tenu le rythme en s’imposant contre l’Omonia Nicosie (1-0), samedi. Une victoire super importante acquise grâce à Yannick Gomis.

Fauché dans la surface, l’attaquant sénégalais obtenait un penalty indiscutable à la demi-heure de jeu, avant de se faire justice lui-même en ouvrant le score (32e). Le neuvième but de la saison pour l’ancien joueur de l’Olympique de Ngor aura suffi aux bonheurs de la Light Brigade qui est plus que jamais tout proche de remporter le Championnat chypriote cette saison.

En effet, avec cette victoire, l’ARIS Limassol prend provisoirement six points d’avance sur adversaire direct l’APOEL Nicosie, à une journée de la fin. C’est simple : si l’APOEL ne gagne pas lors de son déplacement sur la pelouse de l’Apollon Limassol ce dimanche, Yannick Arthur Gomis et ses partenaires remporteraient le titre. Ce qui sera une première en 93 ans d’existence pour l’ARIS.

We win the last home game in season 22/23 🔥

Thank you all for your support 💚#ArisLimassol #WeAreAris pic.twitter.com/0RGFX3t26F

— Aris Limassol FC (@ArisLimassol) May 20, 2023