« Je suis vraiment ravi de cette victoire. Je tiens à remercier les entraîneurs et les académies ainsi que les centres de formation qui ont travaillé dur pour préparer ces joueurs à avoir ce genre de performance. C’est un travail et un investissement qui ont commencé il y a de nombreuses années et maintenant les fruits sont là », a déclaré le technicien après la victoire spectaculaire de son équipe en finale devant les Lions de l’Atlas.

En repensant au match, Dia a admis que c’était une rencontre difficile, le Sénégal prenant du retard pour la première fois dans ce tournoi. « Nous avons joué contre une équipe très forte. Concéder d’abord l’ouverture du score a rendu le match très compliqué mais je pense que nous aurions dû être plus prudents. On a réussi à se ressaisir et à dominer la possession du ballon surtout en deuxième mi-temps. Cela nous a donné un résultat et je suis content que les joueurs se soient bien battus et n’aient jamais lâché », a ajouté l’ancien international sénégalais.