Le jeune défenseur est revenu sur le sacre des Lionceaux sénégalais à la CAN U17 contre le Maroc, vendredi soir.

Serigne Fallou Diouf et ses partenaires sont passés par tous les états. Longtemps menés par le Maroc en finale de la 14e édition de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, le Sénégal est revenu de nulle part en renversant tout dans les dernières minutes pour s’adjuger de son premier titre dans cette catégorie. Auteur du second but victorieux sur un coup de tête à la 83e, l’homme du match Serigne Fallou Diouf n’a pas caché sa joie au moment de s’exprimer au micro de la CAF.

« On remercie le bon Dieu, parce que ce n’était pas évident d’être mené au score et de revenir. On a fièrement représenté notre pays. On est les premiers (Sénégalais) de cette catégorie à remporter ce trophée. Cette victoire est dédiée à tout le peuple sénégalais, au staff technique, aux coachs, aux dirigeants, aux joueurs et surtout, plus particulièrement, à mon papa et ma maman. Je leur dédie ce trophée (d’homme du match) », s’exalte le pensionnaire de l’Académie Sahel Atlantic.

wiwsport.com