En ouverture de la 36e journée de Ligue1, Monaco, pourtant bien parti dans la rencontre, s’est peu à peu écroulés pour céder face à Lyon (3-1). L’ASM met en danger sa quatrième place.

Face à l’Olympique Lyonnais ce vendredi soir, l’AS Monaco a laissé passer l’occasion de réaliser une sacrée performance mais surtout de frapper un énorme coup au classement. Mais face à des Monégasques apathiques, les Lyonnais ont offert une leçon de talent et de réalisme pour retourner une situation qui leur a été défavorable dès l’entame du match de cette 36e journée de Ligue 1.

Car des les premières secondes, Wissam Ben Yedder obtenait un penalty après avoir été stoppé irrégulièrement par le gardien lyonnais Anthony Lopes. Le capitaine de l’ASM se charge du cuir et le transforme parfaitement (0-1, 2e). Mais les joueurs de l’OL ne se sont pas laissés abattre par ce malheureux début de match, bien au contraire. D’autant plus que derrière, ils ont pu compter sur un grand Lopes.

Le portier portugais a permis à son équipe de rester dans la partie en sortant plusieurs arrêts déterminants. Du coup, à force de manquer le but de break, Monaco se fera punir par la 26e réalisation de la saison d’Alexandre Lacazette, qui remet les pendules à l’heure peu avant la pause (1-1, 38e). Revenus des vestiaires avec de bien mauvaises intentions, Ismail Jakobs, Krépin Diatta et se partenaires vont sombrer.

Lyon a logiquement pris l’avantage de la rencontre grâce à Maxence Caqueret qui profitait d’une superbe action de Rayan Cherki et d’un arrêt d’Alexander Nubel pour pousser le ballon au fond des filets (2-1, 57e). Malgré l’entrée en jeu de Diatta et un Jakobs toujours sur le terrain, Monaco prendra un troisième but de la part de Cherki (3-1, 78e). Avec cette défaite l’ASM rate l’opportunité de conforter sa 4e place, et pourrait voir Lille (5e) revenir à deux points à la fin de cette journée. Lyon (7e) revient provisoirement à un point de l’Europe.

