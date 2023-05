Tous deux dans une spirale négative, Armée (écurie Bène Barack Mbollo) et Mbaye Gouy Gui (écurie Bada Dione) sont dans une position délicate avant leur duel de ce samedi 20 mai.

Enfin on aura droit à ce combat entre Armée et Mbaye Gouy Gui. Initialement prévue le 16 octobre 2022, cette affiche a été repoussée suite à la blessure au genou du lutteur de Bène Barack.

Ainsi, c’est une chance qui leur ai offerte par Kadior production organisateur de ce combat. Armée et Mbaye Gouy Gui peuvent revenir redorer leur blason en cas de succès ce samedi à l’arène nationale.

Battu lors de ses deux derniers combats par Thiaat et Ambulance, Armée (10 victoires – 3 défaites) a vu son ascension prendre un sacré coup puisqu’il était sur une bonne série trois victoires consécutives.

Même son de cloche pour son adversaire qui est dans la même situation. En effet, Mbaye Gouy Gui (6 victoires – 4 défaites) a aussi perdu ses deux dernières sorties face à Zarco et à Laye Goté. Ce combat promet ainsi d’être âprement disputé par les deux protagonistes qui ne doivent pas laisser passer leur chance de signer un retour concluant dans l’arène.

