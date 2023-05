Pourtant dominateurs, les Lionceaux ont été surpris dans le premier quart d’heure.

Rien est encore joué mais l’Equipe Nationale du Sénégal devra surpasser une situation qu’elle n’a jamais connue depuis l’entame de cette Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans. Pour la première fois dans le tournoi, les Lionceaux sont menés au score, et ça arrive au bien mauvais moment puisqu’il s’agit d’un but concédé en début de rencontre lors de la finale face au Maroc.

Cruel tout de même car les poulains de Malick Daf tenaient la mise de la rencontre depuis l’entame. Et sur leur deuxième corner du match, les Marocains surprennent la défense sénégalaise et ouvrant le score sur un coup de tête d’Abdelhamid Ait Boudlal (14e), aidé par la sortie peu académique du portier sénégalais Serigne Diouf. Amara Diouf et ses partenaires vont devoir réagir.

#CANU17 🌍 – Le Maroc prend les commandes ! 👉 Sur une de ses forces, le Maroc 🇲🇦 prend l'avantage (1-0) face au Sénégal grâce au défenseur central Ait Boudlal. Il devance de justesse la sortie timide de Serigne Diouf.#SENMAR pic.twitter.com/wDp6n16Zgu — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) May 19, 2023

