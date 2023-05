Serigne Diouf a été élu meilleur gardien de la 14e édition de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans. Cette récompense lui a été décernée au terme de la finale remportée par le Sénégal face au Maroc ce vendredi soir (2-1). Le jeune sénégalais avait évidemment une grosse concurrence puisque la distinction a changé de gagnant grâce à la victoire finale des Lionceaux.

