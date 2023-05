La 15e édition de la Coupe d’Afrique des Nations sera bouclée ce samedi soir avec la finale Sénégal vs Maroc qui vont en découdre pour succéder au Cameroun.

La rencontre se jouera au stade Nelson- Mandela ou les Lionceaux ont décroché leur ticket pour les demi-finales. Pas que… C’est dans ce nouveau stade de l’Algérie qu’ils ont inscrits le plus de buts dans un match dans cette compétition : une victoire sans appel face à l’Afrique du Sud en quart (5-0). Plus qu’un signe mais un porte-bonheur à évoquer. C’est aussi dans cette infrastructure sportive que le Sénégal a soulevé pour la première fois, le trophée du CHAN, en février passé…

UNE FINALE INÉDITE

Les deux finalistes ont terminé leaders de leurs poules lors de la phase des groupes. Si les Lionceaux restent toujours invincibles, ceux de l’Atlas ont déjà gouté à la défaite. C’était lors de leur dernier match de poule (1-2) face à la Zambie. Ils ont inscrit 7 buts et en ont encaissé 2 lors de leurs 5 matchs disputés. Les Marocains se sont sans doute sentis revigorés en sortant le pays hôte en quart de finale (3-0). Leur qualification en finale s’est joué âprement face au Mali, pas de de but en temps règlementaire, 6-5 lors de la séance des tirs au but. Avec le meilleur buteur, meilleur joueur et le meilleur entrai- neur de la phase des groupes, le Sénégal est monté en puissance durant cette

compétition déjouant tous les pronostics. Les protégés de Serigne Saliou Dia ont remporté leur ticket en finale aux tirs au but seulement après avoir encaisse leur premier but dans cette compétition. La bande à Amara Diouf qui dirige le classement des meilleurs buteurs avec 5 buts, totalise 13 buts inscrits.

Ce sera la première finale de la CAN U17 jouée par le Sénégal et le Maroc. Ces deux équipes n’ont jamais atteint ce stade de la compétition. Le Maroc est arrivé une fois à la quatrième place (2013) en 3 éditions jouées. Alors que le Sénégal qui va aussi boucler sa 3e participation (2011, 2019 et 2023) peinait à dépasser la phase des groupes. Mais ça, c’était avant le soir du 6 février 2021…

LE 5E TROPHÉE CONTINENTAL ATTENDU …

Les Lionceaux sont conscients de l’enjeu du match. Le discours de la gagne est devenu sans doute une chanson religieuse dans leurs oreilles. Une finale se gagne de nos jours au pays de la Teranga. Et cela depuis le sacre de la bande à Sadio Mané. Le Sénégal n’a plus perdu une finale en coupe continentale.

En plus de la Coupe des Seniors, les Sénéga- lais ont accueilli 3 autres trophées continen- taux : la CAN de Beach Soccer en octobre 2022, le CHAN en février 2023, la CAN U20 en mars passé… Ce samedi soir, un autre trophée est attendu !

