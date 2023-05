Terrible coup dur pour les Lionceaux en marge du Mondial U20. Landing Badji doit déclarer forfait pour la compétition à cause d’une blessure à la cuisse.

Coup dur pour Malick Daf et l’Equipe Nationale U20 du Sénégal. Le sélectionneur des Lionceaux va devoir revoir son poste de gardien de but pour la Coupe du Mondes des moins de 20 ans en Pologne qui démarre ce samedi. Révélation de la dernière Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie et nouveau transfuge de l’ARIS Limassol, Landing Badji, titulaire indiscutable au poste, dû déclarer forfait pour la compétition.

Dans un communiqué publié ce jeudi sur son site, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) précise que l’ancien portier de l’AS Pikine s’est blessé au niveau de la cuisse gauche lors du match amical contre les Etats Unis joué le Samedi 13 mai 2023 à Buenos Aires. Le sélectionneur dispose néanmoins d’autres solutions : Ndiack Sall est appelé en renfort et rejoindra les deux autres gardiens Mamour Ndiaye et Alioune Niang.

Le Sénégal, qui fait partie du groupe C, rentrera dans la compétition dimanche avec un premier match contre le Japon (21h00 GMT).

wiwsport.com