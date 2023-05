Iliman Ndiaye n’est pas seulement connu pour son talent. L’international sénégalais est aussi un véritable joueur d’équipe. Et son coéquipier Oli McBurnie ne dira pas le contraire. Concurrence pour le soulier d’or, Iliman Ndiaye a permis à son équipier de l’égalé à 15 buts partout.

McBurnie a reconnu après le match que c’est Iliman Ndiaye qui a dit au coach de le laisser continuer. La star sénégalaise voulait que son coéquipier reste sur le terrain et marque un de plus. « Cela résume juste Ili », a admis McBurnie. « Quand j’ai marqué à Birmingham, il est venu vers moi pendant que nous faisions la fête et m’a dit : ‘Reste encore 10 minutes pour en avoir une autre et me battre », soutient McBurnie.

« Il est aussi si authentique et le gars le plus humble, il voulait que je fasse bien. J’aimerais bien me disputer avec lui mais il est trop gentil même pour ça », déclare Oli McBurnie.

La combinaison entre McBurnie et Ndiaye a apporté 40 buts et a été le fondement d’une saison remarquable pour les Blades, qui les a vus atteindre les demi-finales de la FA Cup et d’obtenir la montée en premier League.

