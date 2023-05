La 8e édition du Trophée Mousso s’est tenue ce samedi 13 mai au Parking du Stade Léopold Sédar Senghor. Avec 9 conductrices en lice, Fatumatah Bah finit première avec un temps de 8sec07, en finale.

Fatumata Bah remporte pour la deuxième fois le Trophée Mousso de Courses Automobiles avec 8 secondes 07. Au terme de courses âprement disputés en duel, la vainqueure du Grand Prix de Dakar 2023 s’adjuge la finale de cette 8e édition, face à Nafissatou Diagne (8sec41). Contente d’avoir remportée ce nouveau prix qui fait d’elle la deuxième à avoir été sacrée deux fois (2006 et 2023), après Awa Dione (2004 et 2007), elle déclare : « je suis très satisfaite de cette victoire mais on ne va pas s’arrêter à celle-ci. Je suis prête à l’affronter (Ndlr : Awa Dione) l’année prochaine (rires) ».

Après une absence de 3 ans, Maodo Guirandou et son équipe de l’ASC Trophée Mousso Association, en collaboration avec la Fédération Sénégalaise de Sports Automobile et Motocyclisme (FSAM) ramène cette compétition automobile spécifiquement réservée aux femmes. Cette année, l’organisation a tenu à inviter le Village d’Enfants SOS. « Ce sont des enfants démunis, ils n’ont pas de moyens, nous on en a un tout petit, ce qu’on va faire, c’est impliquer tout le monde pour leur venir en aide », déclare-t-il avant la remise des trophées.

