Prévu du 12 au 22 mai, le Championnat d’Afrique des Clubs en volley-ball se tiendra en Tunisie. Diofior et Saltigué, représentants du Sénégal chez les filles connaissent leurs adversaires en poule.

La Tunisie acceuille les Championnats d’Afrique des Clubs masculins et féminins de 2023 (12-22 mai). Le Sénégal est représenté chez les garçons par l’ISEG Sport et chez les dames par le Saltigue et Dioffior. Après le tirage des poules pour les garçons où ISEG Sport défiera en poule la Kenyan Ports Authority Team, le CMR sport (Cameroun) et l’équipe de la JSCOA (Algérie), les filles de Diofior et Saltigué ont connu leurs adversaires en poules. Un tirage qui s’est fait lors de la réunion technique. L’équipe de Diofior est dans la poule A et affrontera le Club féminin de Carthage (Tunisie), le Quatre Bornes VB Club (Île Maurice) et l’ASRU Club (Seychelles). L’équipe de Saltigué est logée dans la poule B et jouera contre la Kenya Commercial Bank (Kenya), la National Alcohol and Liquor (Éthiopie) et le Nyong et Kelle VB Club (Cameroun).

Les rencontres vont débuter aujourd’hui à 14 heures pour Diofior qui se frottera à Quatre Bornes VB Club. À 16 heures, ASAC Saltigué va en découdre avec la National Alcohol and Liquor. Le premier match de l’ISEG est aussi prévu aujourd’hui à 16 heures contre l’équipe algérienne de la JSCOA.

wiwsport.com