En prélude de l’Assemblée Générale élective de la Fédération Sénégalaise de BasketBall, Me Babacar Ndiaye (président sortant de l’instance) à livrer une entrevue avec nos confrères de igfm. Une occasion choisie par le Président de Dakar Université Club pour revenir sur ses différentes démarches pour sa réélection.

Président de la Fédération Sénégalaise de Basketball depuis 2015, après le passage du Comité de Normalisation du Basket Sénégalais (CNBS) dirigé par Serigne Mboup, Me Babacar Ndiaye brigue une troisième candidature pour sa réélection à la tête de la FSBB. Ainsi, le président du club champion du Sénégal en 2021 se montre confiant pour sa propre succession. « J’ai fait le tour du Sénégal et il me reste quatre régions à savoir Kaolack, Diourbel, Kolda et Sédhiou. Je dois les sillonner les jours à venir et terminer ma visite par Dakar. Je dois prêter une oreille attentive aux clubs parce qu’ils constituent le tissu essentiel de notre travail et ils vont me permettre de mieux parfaire mon programme. J’ai des retours positifs des clubs pour ma réélection. Sur les 25 équipes de la première division, je peux dire qu’il y a 23 qui ont promis de voter pour moi. Je suis confiant, je n’ai pas d’inquiétude » soutient-il.

En huit (8) années de règne à la tête de la FSBB, Me Ndiaye a eu à entreprendre des chantiers dans le basketball local. À cet effet, il veut continuer à nouer avec cette logique. « Si je suis réélu, en terme de longévité je serai le deuxième président qui a le plus duré après Abdoulaye Sèye (20 ans). Durant ce magistère, le professionnalisme sera toujours au centre. Nous allons continuer ce que nous avons commencer avec la Ligue 1 c’est-à-dire numériser les licences pour mieux lutter contre la fraude sur l’état civil » a-t-il déclaré.

Me Babacar Ndiaye fera face à Mamadou Pathé Keïta de Guédiawaye Basket Academy pour la présidence de la FSBB. Pour le comité directeur, ils sont 65 à postuler.

wiwsport.com