Ils ne sont pas très connus du grand public pourtant ce sont deux lutteurs très talentueux malgré leur jeunesse. Issus de familles de lutteurs, Petit Lô et Pokola Baldé ont un brillant avenir devant eux.

« Doomi Mbeur jangil beurë yag yag dess nala niam » (Vaut mieux apprendre à lutter parce que tôt ou tard un fils de lutteur deviendra lutteur). Cet adage se confirme encore plus aujourd’hui avec Petit Lô (Écurie Rock Énergie) et Pokola Baldé (Écurie Falaye Baldé). Depuis peu, ces deux jeunes pousses commencent à émerger et à se faire un nom dans l’arène sénégalaise. Même si l’un est à Pikine et l’autre aux parcelles assainies avec des carrières différentes, ils ont un dénominateur commun. Ils sont tous deux nés dans des familles de lutteurs et connaissent donc très bien ce sport qui est exclusivement « sénégalaise

Pokola, l’étoffe d’un champion

Pour Pokola Baldé (7 victoires en 9 combats) c’était écrit qu’il serait un lutteur et probablement un grand champion d’ici quelques années. Le neveu de Ama Baldé et petit-fils de l’ancienne gloire, feu Falaye Baldé est un vrai lion une fois dans l’enceinte. En témoigne sa dernière victoire obtenue avec la manière devant Boul Laal dimanche dernier. Très bon chorégraphe comme tous lutteurs pikinois, bon bagarreur (3 KO enregistrés) et fin technicien en lutte pure, Pokola possède une explosivité rarement vue chez un jeune lutteur. Il est à la fois capable d’allier la boxe et la lutte simple sur quelques actions.

Toutefois même s’il est clair qu’il devra se parfaire pour ne plus avoir à encaisser autant de coups dans ses combats, cela prouve qu’il a dans le sang la ténacité des grands lutteurs. La même que celle de son oncle Ama Baldé et de son grand père qui a enregistré 137 victoires dans sa carrière. Il lui suffira donc de peu pour devenir un champion dans l’arène.

Petit Lô, une carrière sur les traces de son oncle …Modou Lô

Physiquement, techniquement, tactiquement et dans la dégaine, c’est Modou Lô tout craché quelques années en arrière. Comme Pokola, lui aussi a la chance d’être entouré par des pères, des frères et des oncles qui sont dans le monde de la lutte. Si son père Ibou Lô est le directeur technique de l’écurie Rock Énergie, son oncle est l’incontestable roi des arènes Modou Lô. Suffisant pour prétendre faire une carrière honorable dans la lutte. Mais Petit Lô (5 victoires en 7 combats) a une faim de loup et il ne veut pas se satisfaire uniquement de ça. Après des débuts difficiles notamment avec une défaite dès son baptême de feu, il a petit à petit mûrit en se détachant de ses lacunes grâce à l’encadrement de ses entraîneurs à Rock Énergie. C’est ainsi qu’il est devenu plus stratège dans ses combats pour obtenir de beaux succès face à Bb Garga et Fils de Sam Sam avant sa victoire éclaire contre Mama Lamine 2 le 30 avril 2023. Après cette brillante victoire, il a déclaré vouloir affronter des lutteurs de son acabit tant il se débarrassait facilement de ses vis à vis.

Le jeune lutteur s’est alors juré de devenir roi des arènes comme son paternel qui est son idole dans l’arène. Mais en attendant il suit son bonhomme de chemin et a dans le viseur Ndigeul (école de lutte Balla Gaye).

