En conférence de presse ce jeudi, Ama Baldé a abordé les préparatifs de son combat contre Gris Bordeaux le 9 octobre 2023 mais s’est également prononcé sur l’actualité de la lutte.

Accompagné du promoteur Ibrahima Diop mais aussi des lutteurs Armée et Mbaye Gouy Gui qui faisaient en parallèle la promotion de leur combat, Ama Baldé est revenu sur les péripéties de son combat contre Gris Bordeaux. Préalablement fixé au 5 février dernier, ce choc entre Pikine et Fass a été repoussé après la blessure du fils de Falaye Baldé. Une épisode que Selleu bu Ndaw tient a clarifier.

« Beaucoup ont pensé que ma blessure n’était pas réelle et pas que l’écurie Fass. Vous ne pouvez pas rester là-bas et dire qu’une blessure est fausse alors que vous n’avez pas rendu visite à la personne concernée. Contre Tapha Tine j’avais une plus grosse blessure mais j’arrivais à m’entraîner c’est pour cela que j’avais combattu. Mais cette blessure que j’ai contracté avant le combat contre Gris Bordeaux ne me permettait même pas de m’entraîner. Rester tout ce temps sans lutter est une perte pour moi donc quel intérêt aurais je de vouloir repousser ce combat alors que je n’étais pas blessé ? » s’est demandé Ama Baldé.

« Mon père était le maître des lutteurs de Fass, j’ai le secret pour les battre «

Le futur adversaire du 3e tigre de Fass qui a par ailleurs battu Balla Diouf, Tapha Gueye 2 et Papa Sow de tancer l’écurie Fass en réaffirmant qu’elle n’a pas encore un lutteur capable de le battre.

« Je confirme mes propos. À l’heure actuelle l’écurie Fass n’a pas un lutteur capable de me battre. Je l’ai dit avant même que mon combat contre Gris ne soit ficelé. J’ai détiens le secret pour battre les lutteurs de Fass parceque mon père était le maître des lutteurs de Fass… Mais nous préparons ce combat comme tous les autres combats. Gris Bordeaux est un champion et je le respecte (…) Je me sens bien actuellement et je prie pour avoir la santé jusqu’au 9 afin que le combat puisse se tenir » ajoute t’il.

