Présent en conférence de presse ce jeudi, l’attaquant sénégalais est revenu sur son entente avec son « petit frère » Habib Diarra.

Si les supporters de Strasbourg voient depuis quelques semaines une vraie connexion sénégalaise sur le terrain entre Habib Diallo et Habib Diarra, les deux joueurs semblent aussi partager une certaine complicité en dehors. Face à Reims le 23 avril dernier, l’attaquant de 27 ans a inscrit un doublé sur deux passes décisives du jeune milieu de terrain de 19 ans, servi ensuite par Diallo pour marquer face à Nantes le week-end dernier. Invité en conférence de presse ce jeudi, le joueur aux 18 buts en 33 matchs de Ligue 1 est revenu sur sa relation particulière avec Habib Diarra.

« C’est normal (que Diarra le considère comme un grand frère). Je connais son père qui m’a parlé de lui et qui m’a demandé d’un peu le surveiller. Habib (Diarra) est un grand garçon et un bon joueur. Il fait pas mal de choses pour aider l’équipe à se maintenir. Je suis content pour lui. C’est comme un frère, comme il a dit. Si on travaille nos automatismes à l’entraînement ? Pas forcément. C’est le coach qui a choisi de le mettre dans ce poste. Il fait bien son travail, comme les autres. Moi, je m’entends bien avec tout le monde, que ce soit avec Habib (Diarra) ou Morgan (Sanson) », a déclaré Diallo.

wiwsport.com