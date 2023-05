En rassemblement depuis plusieurs semaines à Toubab Dialaw, la sélection sénégalaise des moins de 20 ans rejoindra dès demain l’Argentine, pays hôte de la Coupe du Monde qui aura lieu du 20 mai au 11 juin. Et pendant 10 jours, les partenaires de Pape Demba Diop effectueront un dernier stage de préparation où ils disputeront deux matchs amicaux. Logé dans le groupe C en compagnie de l’équipe de l’Israël, du Japon et de la Colombie, le Sénégal se frottera d’abord à l’équipe des États Unis le 13 mai prochaine en amical.