En marge du conseil des ministres de ce mercredi 10 mai, le président Macky Sall a donné ses recommandations pour la suivi des promesses faites lors de l’audience accordée au monde de la lutte lundi dernier.

Le compte a rebours est lancé et les acteurs de la lutte peuvent se réjouir. Dans sa volonté de tenir promesse, le président Macky Sall a demandé au ministre chargé de développement Communautaire, de la Solidarité nationale et de l’équité sociale et territoriale de soutenir, la mise en d’une Mutuelle de Santé pour les acteurs de la lutte. Ceci dès cette année et plus précisément avant fin juin 2023.

À travers la DER et le 3FPT, les 10000 lutteurs des écoles de lutte seront appuyés !

Par ailleurs, le chef de l’État a aussi demandé « l’accélération de la coopération d’habitat des acteurs de la lutte en vue de faciliter l’accès à la propriété foncière et immobilière des sociétaires ». Concernant les écoles de lutte qui sont au nombre de 152, Macky Sall a réaffirmé sa volonté de les appuyer ainsi que les 10.000 jeunes qui s’y rattachent à travers la formation professionnelle avec le 3FPT ou encore la DER/FJ. Pour finir, le président de la république a instruit le premier ministre et ministre des sports Amadou Ba de veiller au suivi de l’application effective des décisions.

