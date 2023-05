Ils étaient sept Sénégalais à jouer en Championship lors de cette saison 2022-2023 qui a pris son épilogue ce lundi. Retour sur leurs performances individuelles.

Iliman Ndiaye a brillé

Globalement, s’il y a bien des footballeurs sur qui il faut tirer un chapeau durant tout au long de la saison 2022-2023 de la Deuxième Division anglaise, Iliman Ndiaye en fera incontestablement partie. L’attaquant de 23 ans a été, et de loin même, le plus brillant des Sénégalais en Championship et parmi les tous meilleurs de la saison. Premier et meilleur buteur de la saison pour Sheffield United, l’ancien pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur a été le maître à jouer d’une équipe qui a atteint son objectif en finissant à la deuxième place qui lui permet de faire son retour en Premier League, deux ans après la relégation.

Sur toutes les lèvres, Iliman Ndiaye a réalisé une campagne dont les pensionnaires de Bramall Lane n’oublieront certainement jamais. Pour sa deuxième saison dans ce Championnat aussi exigeant, il a eu un impact remarquable, terminant à la deuxième place des meilleurs dribbleurs avec 2,5 dribbles réussis par match et un pourcentage de réussite plus haut (61%) que celui de João Pedro (57%), meilleur dribbleur de la saison avec 3,3 dribbles réussis par match. Avec ses 14 buts et 11 passes décisives en 46 matchs, faisant de lui le quatrième joueur le plus décisif, Ndiaye a été le « porte bonheur » de Sheffield United qui n’a jamais perdu lorsque sa « Star Boy » marquait ou faisait une passe décisive. Elu sept fois « Homme du match ».

Une campagne prometteuse pour Amadou Salif Mbengue

Sous le radar des plus fervents amateurs de la Championship, le « cadet » des Sénégalais présents dans l’antichambre du football anglais cette saison a réalisé un exercice prometteur avec Reading FC, malgré la relégation de son équipe. Le joueur de 21 ans aura été une des valeurs sûres, notamment sous Paul Ince. Il s’est fait remarquer par sa polyvalence. Il a été utilisé sur toutes les positions défensives, que ce soit au milieu de terrain, en défense centrale, en piston ou arrière droit. De quoi lui permettre de prendre le dessus dans la concurrence et disputer un total de 26 matchs, dont 18 comme titulaire, et marquer un but. Avec la relégation, il devrait certainement continuer sa progression ailleurs qu’au Reading FC.

Une saison mi-figue, mi-raisin

Ismaïla Sarr a vécu une saison bien mitigée, et cela ne surprend guerre beaucoup de monde au regard de la saison pénible de Watford qui, à force de grimper incessamment des montagnes russes, n’est jamais parvenu à enchaîner les bons résultats et doit, à l’arrivée, se contenter d’une triste onzième place, loin des objectifs du club qui n’est même pas parvenu à disputer les Play-offs. Malgré son expérience, l’ancien pensionnaire de Génération Foot n’a pas démontré le leadership et toute l’entente escomptés au niveau de l’attaque des Hornets au cours de ses 39 matchs.

Quand bien même il aura réussi à marquer 10 buts et délivrer 7 passes décisives, ce sont ses prestations qui paraissent mi-figue, mi-raisin. Ismaïla Sarr a eu quelques trous noirs avec ses nombreux ratés, faisant de lui le sixième joueur ayant manqué le plus d’occasions franches (13). De son côté, Mamadou Loum Ndiaye avait bien entamé son prêt au Reading FC, étant un élément clé dans le dispositif de Paul Ince durant la première moitié de saison, buteur notamment lors de la 17e journée contre Bristol, et passeur face à Swansea, à la 24e journée. Mais au fil d’une campagne cauchemardesque des siens, le milieu de terrain de 26 ans a progressivement disparu des radars.

Au moment où les Royals bataillaient corps et âme pour sauver leur place dans le Championnat, un défi qui ne sera malheureusement pas atteint, le joueur prêté par le FC Porto semblait avoir perdu sa place de titulaire, ne disputant que quatre matchs entre la 31e et la 41e journées, mais surtout aucune apparition entre sur les cinq dernières journées. La faute, d’abord, à la concurrence mais parfois au défi physique qu’il imposait et qui n’a pas tout le temps était du goût des arbitres, en résulte les 11 cartons jaunes et un carton rouge direct qui lui ont été brandis en 29 matchs.

Trop suffisant pour se démarquer

Avec seulement 24 matchs disputés en raison d’une homologation tardive de son transfert et d’une blessure qui l’a éloigné des terrains pendant 14 matchs durant la première moitié de saison, on peut dire sans se tromper que Naby Sarr n’a pas suffisamment joué pour apporter tout son potentiel au Reading FC. Mais durant les rencontres pendant lesquelles il était à la disposition de son entraîneur, que ce soit avec Paul Ince ou sous Noel Hunt, le défenseur central de 29 ans, auteur d’un but et d’une passe décisive, était rarement mauvais. Difficile de dire si le sort aurait été différent pour Reading si Naby Sarr était là tout au long de la saison, mais les supporters auraient forcément aimé l’avoir tout le temps sous leurs regards sur les terrains.

Il est le seul Sénégalais en Championship cette saison qui n’a pas semblé indispensable ou un titulaire dans son équipe. Bambo Diaby a très peu été utilisé à Preston North End. Le défenseur central de 25 ans n’a jamais que 17 matchs pour seulement neuf comme titulaire. C’est très peu pour réellement faire valoir son potentiel, mais l’ancien joueur de Barnsley s’est souvent montré à son avantage à chaque fois qu’on lui donnait l’opportunité de se montrer.

Une saison à oublier pour Seny Dieng

S’il y a bien un footballeur sénégalais de la Championship qui a vécu une saison très difficile, proche même de la déception, c’est malheureusement au poste de gardien de but avec le portier international de 28 ans. Peu de choses resteront gravées dans sa mémoire à l’issue de cette campagne, peut-être même pas son but contre Sunderland lors de la 3e journée. Souvent secoué par les attaques adverses mais parfois abandonné par sa défense, Seny Dieng a soufflé le chaud et le froid. Il a, certes, réalisé plusieurs arrêts déterminants, faisant même de lui le 8e gardien avec le plus d’arrêts par match (2,6), mais certaines de ses erreurs ont coûté des points à son équipe. Et les statistiques ne parlent pas en sa faveur.

Deuxième joueur ayant disputé la totalité des minutes en Championship, Seny Dieng a été le gardien ayant concédé le plus de buts cette saison (71 buts encaissés en 46 matchs), ce qui a fait de Queens Park Rangers la deuxième pire défense du Championnat. Mais cela n’enlève en rien son potentiel. D’autant plus que la défense de QPR n’a jamais été plébiscitée des meilleures cette saison. D’ailleurs, en dépit de nombreux buts pris, Seny Dieng est suivi avec beaucoup d’intérêt d’outre-Manche et dans l’Hexagone. Reste maintenant à voir si le Champion d’Afrique sera prêt à quitter les Hoops après avoir disputé pas moins de 121 matchs sous ces couleurs.

wiwsport.com