Il a fait connaitre sa démission à travers une lettre. Dans son message, il explique que son retrait est motivé par des raisons personnelles.

Kéba Kanté, n’est plus le président de l’école de lutte les ressortissants de Fatick. Il a décidé de quitter son poste le vendredi passé. Il avait la présidence de cette école en 2022. Le concerné a expliqué que cette décision était murement réfléchie.

«Après moult réflexions, j’ai pris cette décision qui n’a pas plu à certains, au vu de ce que nous avons déjà fait pour cette école de lutte Les Ressortissants de Fatick. Elle ne va pas disparaître parce que d’autres vont la diriger. Mon objectif c’était de faire de cette école l’une des plus en vue au Sénégal et je sais que ceux qui viendront feront le travail pour que ce vœu se réalise pour l’intérêt des amateurs de lutte de la région de Fatick et ceux qui sont en dehors de Fatick», soutient Kéba Kanté.

Revenant sur le motif de sa démission, Kanté explique : «Je suis dans la politique mais j’avais pris du recul pour me concentrer sur l’école de lutte. Je ne souhaite plus associer les deux parce que je ne veux pas utiliser l’école de lutte à des fins politiques. Comme je ne suis plus président, je vais pouvoir me concentrer sur mes activités politiques».

wiwsport.com