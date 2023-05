A l’issue d’une assemblée générale, le Saint-Louis basket club (SLBC) a élu, dimanche dernier, un nouveau bureau. Pour les quatre prochaines années, les destinées du club de la capitale du Nord seront présidées par Samba Diop.

Une nouvelle ère s’amorce au Saint-Louis basket club (SLBC). Après l’épisode Baba Tandian, qui a démissionné en cours de mandat, le SLBC a désormais un nouveau patron. Il s’agit du journaliste Samba Diop, ancien manager général de l’équipe nordiste. En attendant de pouvoir dérouler sa feuille de route, le président élu déclare être conscient des grands chantiers qui attendent son équipe.

Le néo président compte remettre le club saint louisien au-devant du basket sénégalais. Depuis quelques années, le SLBC ne joue plus les grands rôles dans le basket-ball national. Le niveau et les performances des différentes équipes dégringolent d’année en année. Et à chaque fin de saison, le club de la capitale du nord perd ses meilleurs éléments. Pour le nouveau président le défi est donc de mettre les moyens afin de rehausser le niveau des différentes équipes (garçons et filles) dans le but de conserver les joueurs.

wiwsport – Enquête