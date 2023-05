Pour le compte de la 35e journée de premier league, Leicester a été battu par Fulham (5-3).

Leicester enchaine les mauvaises prestations. Après avoir aligné deux matchs nuls, les Foxes se sont inclinés ce lundi contre Fulham. Les hommes de Dean Smith ont réalisé un mauvais début de rencontre. Dominé dès l’entame de la rencontre, Leicester encaisse rapidement un premier but sur coup franc direct à la 10e minute (1-0). Le second but va rapidement arriver à la 18e minute (2-0). Les Foxes vont rééquilibrer la partie sans pour autant réussir à marquer. Les potagers vont corser le score juste avant la mi-temps (3-0, 44e minute).

De retour des vestiaires, Fulham va continuer sur sa dynamique en marquant rapidement le quatrième but (4-0, 51e minute). Leicester va réduire le score mais les nombreuses erreurs défensives des Foxes vont profiter à Fulham. Les coéquipiers de Nampalys Mendy, absent du groupe, vont s’incliner au final (5-3) et perdent des points importants dans la lutte pour maintien.

