Ils étaient attendus au tournant et ils ont tous assuré au moment de porter l’estocade sur le circuit de Dakar-Baobabs de Sindia au terme de la 5ème et avant dernière journée d’hier dimanche et en attendant le rattrapage de la 4e levée prévue le 21 du mois à venir.

Il s’agit de Ali Zaidan en Rotax Master, Allan Skairik en Rotax Juniors et Yama Mbaye Lenquette du côté des Suboru. Il avait quitté le circuit pour diverses raisons ou terme d’un succès acquis lors journée inaugurale, il l’a justement sauvé hier dimanche avec un nouveau triomphe au finish de la 56e levée du Championnat national de karting. Il s’agit bien sûr de Ali Zaidan qui confirme au passage toute sa notoriété dans la catégorie des Rotax Master.

Ce pilote de 40 ans, par ailleurs Directeur général de l’entreprise Senegalese Trading Company (STC) spécialisée dans l’import et l’export alimentaire, se relance ainsi dans la course au titre national avant la 4e journée de rattrapage du 21e courant et la 6e ultime course de la saison du mois de juin à venir.

Pour rappel, si Yama Mbaye Lenquette et Allan Skairik sont leaders au classement provisoire de leurs catégories respectives, tel n’est pas encore le cas pour Ali Zaidan même si mathématiquement les jeux sont loin d’être faits en Rotax Master. Cette 5e course d’hier dimanche s’est tenue chez le mini-kart plombé par une pénurie de pilotes engagés et où Fallou Zara domine jusqu’ici les débats.

