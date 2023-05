Accroché par l’AS Pikine à l’extérieur, le champion du Sénégal en titre cale à nouveau au classement après son succès lors de la journée précédente. Toujours 4e, Ansou Badji et ses protégés peuvent encore rêver de la place de leader.

Le Casa Sports enchaine une deuxième sortie à l’extérieur sans défaite. Après une écrasante victoire sur le CNEPS Excellence (4-1), les Sudistes accrochent l’AS Pikine sur le score d’1 but partout.

Le coach Ansoumana Badji estime que ce point est un bon résultat. « Vous savez cette année, on est très mauvais à l’extérieur. Si sur deux matches, on parvient à prendre 4 points, on ne peut que s’en satisfaire. On va continuer à travailler pour continuer à prendre des points à l’extérieur », affirme le coach des champions du Sénégal en titre.

Rejoint par l’AS Pikine, en fin de première période, Ansou dénonce le manque de concentration des ses poulains qui leur a coûté deux points précieux. « C’est ce qui est regrettable. D’habitude quand on mène, l’adversaire ne revient pas. Mais s’ils reviennent aujourd’hui, c’est qu’ils ont fait des efforts pour arriver à ce niveau. Mais tout compte fait, nous allons continuer à travailler parce qu’à un certain moment on s’est déconcentré. On pouvait mettre le but du break mais malheureusement l’adversaire a repris confiance et a inscrit ce but », explique-t-il.

Ce point du nul n’est pas à l’avantage de l’équipe phare du sud puisqu’elle rate l’occasion de monter sur le podium. Ce qui est un regret pour Ansou Badji mais il se permet de croire à la conservation de son titre. « Mais jusque-là, il y a l’espoir parce que mathématiquement rien n’est encore joué. Le nombre de points qu’il y a entre le premier et ceux qui sont derrière n’est pas très grand. Je pense que c’est toujours jouable », conclue-t-il.

wiwsport