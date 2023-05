Qualifié pour les quarts de finale depuis la 2e journée, l’Equipe Nationale U17 du Sénégal ne connaît toujours pas l’identité de son adversaire pour la prochaine étape. La faute à des modifications apportées pour designer les meilleurs troisièmes.

La Coupe d’Afrique des moins de 17 ans et ses nombreux lots de bonnes surprises. Entre le pays hôte de l’Algérie qui a arraché sa qualification au prochain tour, le Maroc qui se fait renverser par la Zambie et surtout le Sénégal qui, après un parcours sans-faute lors de la phase de groupes, est toujours à l’entente de son adversaire pour les quarts de finale. Si le classement général leur donnait comme adversaire l’Afrique du Sud, les Lionceaux doivent en effet encore patienter pour quelques heures.

Ce sera sur les coups de 21 heures temps universel, à l’issue de la phase de groupes dans la Poule C. Cela parce que ce groupe est exceptionnellement composé de trois équipes, ce qui provoque certaines modifications pour le moins compliquées à expliquer afin de définir officiellement l’identité des équipes classées comme meilleur troisième qui extermine le résultat de la troisième et quatrième équipe dans les groupes A et B. Comme indiqué par la CAF, « les deux matchs qui seront en considération pour déterminer les meilleures équipes classées en 3e place seront leurs matchs joués contre le premier et le deuxième du groupe », applicable uniquement dans les poules A et B.

Plus précisément, malgré sa victoire 3-2 face à la Zambie, qui lui donnait une place de troisième dans le groupe B, l’Afrique du Sud compte désormais zéro point avec un goal-average de -2. Ce qui signifie donc que si le Burkina Faso et le Cameroun – battus par le Mali mais s’affrontent ce soir – venaient à se quitter sur un résultat nul, les Camerounais compteraient un point et se qualifieraient en quarts de finale en tant que meilleurs troisièmes et affronteraient le Sénégal en quarts, et les Burkinabés finiraient deuxièmes de la poule. Au cas contraire, en cas de victoire d’une ou de l’autre équipe, l’Afrique du Sud serait assurée de finir comme meilleur troisième, ce qui l’opposerait aux Lionceaux sénégalais.

