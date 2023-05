L’AC Milan a frappé un grand coup en s’imposant (2-0) à San Siro face à la Lazio, un concurrent direct pour la qualification à la Ligue des Champions. Fodé Ballo-Touré a fini le match.

Sérieuse, appliquée et efficace, l’AC Milan se relance. Après deux matchs nuls de rang face à la Roma (1-1) puis la Cremonese (1-1), les hommes de Stefano Pioli s’offrent un résultat très probant ce samedi après-midi en ouverture de la 34e journée de Serie A. Opposés à la Lazio Rome, qui occupe la deuxième place, les Rossoneri l’ont emporté 2-0 à San Siro.

Un but d’Ismaël Bennacer (17e) et un incroyable rush tout un solitaire de Theo Hernandez (29e) ont mis les Milanais dans le droit chemin en première période face à une équipe sans d’idées et ni créativité. Avec ce succès, Fodé Ballo-Touré – entré pour les dix dernières minutes – et ses partenaires remontent provisoirement à la quatrième place, à trois points de la Lazio.

wiwsport.com