La finale de la coupe Saint-Michel se jouera ce samedi au stadium Marius Ndiaye a 18 heures. Elle opposera l’AS Douanes a l’ASCVD.

Qui sera le vainqueur de la 48e édition de la Coupe Saint-Michel ? La réponse sera connue ce soir. Et ce sera l’AS Douanes ou l’ASC Ville de Dakar.

Alors qu’il l’avait éliminé en finale en 2019, l’AS Douanes a pris sa revanche sur l’USO mercredi passé en demi-finale de la Coupe Saint-Michel. Les Gabelous qui ont perdu les deux dernières finales, reviennent avec l’ambition de soulever ce trophée pour la 5e fois. En partance pour Kigali vers la fin du mois (21 au 27 mai), Mamadou Gueye Pabi et ses hommes sont aussi en pleine préparation. Ce sera la première finale dans cette compétition pour l’équipe de la Municipalité qui joue en première division depuis 2018. Le coach Libasse Faye et ses hommes ont gravi des échelons depuis… Il leur reste a s’inscrire dans le palmarès de ce prestigieux trophée issu d’un partenariat entre la Ligue de Dakar et l’UCAO qui existe depuis 1974.

Le palmarès de la coupe Saint-Michel

2022 : JA ; 2019 : USO ; 2018 : AS Douanes ; 2017: Duc ; 2016: USO ; 2015 : Duc ; 2014 : Duc ; 2013: Duc ; 2012: Duc ; 2011 : Mermoz, 2010 : DUC ; 2009 : DUC ; 2008 : Bopp ; 2007 : Douane ; 2006 : Bopp ; 2005 : Douane ; 2004 : Bopp ; 2003 : JA ; 2002 : Gorée ; 2001 : JA ; 2000 : Bopp ; 1999 : JA ; 1998 : JA ; 1997 : JA ; 1996 :Bopp ; 1995 : ASFA ; 1994 : ASFA ; 1993 : Douane ; 1992 : ASFA ; 1991 : JA ; 1990 : JA ; 1989 : JA ; 1988 : JA ; 1987 : ASFA ; 1986 : JA ; 1985 : JA ; 1984 : ASFA ; 1983 : Police ; 1982 : Police ; 1981 : Police ; 1980 : ASFA ; 1979 : ASFA ; 1978 : JA ; 1977 : ASFA ; 1976 : Police ; 1975 : ASFA ; 1974 : Dial Diop.

wiwsport.com