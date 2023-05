En Suisse des pays baltes, sa cote ne vaut pas encore des millions de dollars, mais Mor Talla Gaye, 24 ans, en fait un tremplin. Dans les rangs de Riga FC depuis l’hiver dernier, l’ancien joueur de Diambars de Saly affiche un visage séduisant.

Le championnat de Lettonie s’est relevé être un refuge pour les jeunes joueurs sénégalais. L’itinéraire d’ailleurs souvent emprunté par les ex pensionnaires de Diambars. C’est le cas de l’ancien de l’académie Saly, Mor Talla Gaye qui a longtemps fait les beaux jours de la formation de Saer Seck. Désormais sous le maillot de Riga, le joueur de 24 ans s’épanouit. Défi qui n’était pourtant pas si facile à relever. “C’est un championnat très athlétique. Du coup, on s’efforce de travailler tous les jours pour progresser et essayer de s’imposer. C’est un championnat relevé et tout se joue sur les détails. Je peux dire personnellement que j’ai beaucoup grandi mentalement », explique celui qui a rejoint l’académie très jeune.

« À mes 12 ans, j’ai intégré l’institut où j’ai passé toute ma formation”. Avant de cheminer avec l’équipe première. “J’ai disputé plusieurs saisons avec Diambars en participant à sa remontée en ligue 1”. Une année de gloire pour le natif de Thiaroye qui a vu sa saison couronnée par le titre de meilleur joueur de la ligue 2. Une fois en Ligue 1, le joueur à la patte gauche redoutable enchaîne les bonnes performances au point de taper dans l’œil de plusieurs formations. « J’avais beaucoup de propositions mais avec la Covid 19 c’était un peu compliqué. C’était difficile pour les clubs de débourser beaucoup d’argent”, explique-t-il. Il a fini par être prêté à Auda FK toujours en Lettonie où il a commencé son apprentissage dans le haut niveau. Après huit mois passés du côté de la ville de Ķekava, Mor Talla retourne à Diambars avant de signer avec Riga FC lors du dernier mercato d’hiver.

“On cherchait un contrat et la Lettonie était la meilleure porte de sortie”. Depuis, le joueur tente de se faire un nom. Malgré son repositionnement sur le flanc gauche de la défense du club de Lettonie, Gaye, qui jouait souvent en position avancée avec Diambars, est ravi d’ajouter des cordes à son arc. “Je n’y trouve aucun inconvénient. Je suis un joueur de couloir. Je m’y plais dans ce nouveau rôle. Cela me permet de s’illustrer davantage. Je suis déjà à quatre passes décisives donc c’est une chose. »