Génération Foot et son président Mady Touré ont reçu hier dans leurs locaux les premiers clubs des nouveaux joueurs du FC Metz, Lamine Camara et Pape Amadou Diallo, pour leur remettre les indemnités de formations dues à leur transfert.

Les écoles de football Galaxy de Rufisque et FC Sor Nord n’ont pas regretté d’avoir respectivement été les premiers formateurs de champions d’Afrique U20 Lamine Camara et Pape Amadou Diallo. Récemment transférés du côté du FC Metz, les deux joueurs ont permis à leur premier club de recevoir les indemnités de formations dues. Hier, au siège de Génération Foot, où ils ont quitté pour rejoindre l’effectif messin, les représentants de ces deux écoles de football ont perçu des chèques compris entre 5 et 15 millions des mains du président Mady Touré.

Cette indemnité est un impératif inscrit dans le Règlement sur le Statut et Transfert du Joueur (RSTJ) de la FIFA. Ce-dit règlement stipule dans son article 20 : « des indemnités de formation sont redevables à l’ancien club ou aux anciens clubs : lorsqu’un joueur signe son premier contrat en tant que professionnel, et lors de chaque transfert d’un professionnel jusqu’à la saison de son 23e anniversaire. L’obligation de payer une indemnité de transfert existe dès que le transfert est opéré, soit pendant, soit à la fin du contrat ».

