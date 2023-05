Amara Diouf a magnifié un travail de groupe. « La victoire sur l’Algérie est venue grâce aux efforts de l’équipe nationale et de tous les joueurs. Nous allons essayer de continuer dans cette voie et de confirmer nos résultats à l’avenir ». Le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal a néanmoins admis qu’ils ont rencontré quelques difficultés lors du match contre l’Algérie, bien que l’adversaire n’ait pas montré un bon niveau. « Il n’y a pas de match facile, tous les matches sont difficiles. Nous nous sommes concentrés sur notre match et nous l’avons gagné. » Lors de la troisième et dernière de la phase de poules, l’équipe nationale sénégalaise affrontera la Somalie au stade Martyr Hamalaoui.