Prêté par Amiens SC du côté de Bordeaux, l’attaquant sénégalais de 25 ans est toujours en lice avec son club pour une montée en Ligue 1. La lutte s’annonce serrée.

Actuellement dauphin du Havre AC avec 6 points de retard à 5 journées de la fin, les Bordelais ne comptent que 3 points d’avance sur Metz (3e). Mais Aliou Badji s’estime confiant sur cette course. « Non, ça ne change rien pour nous. On va juste continuer à gratter le plus de points possibles. Metz ne lâche rien, on le sait, donc on ne va rien lâcher non plus. On va continuer de gagner pour creuser encore plus l’écart », déclare l’ancien joueur du Casa Sports en zone mixte après la victoire 2-0 sur Valenciennes lors de la précédente journée.

Titulaire seulement à 13 reprises en 27 matches joués pour 4 buts et 3 PD, le Sénégalais affirme, « tout le monde est concerné, même quand on est sur le banc». Selon lui, la fin sera très difficile mais leur patience et leur solidité auront le dernier mot.

A titre personnel, l’ancien joueur d’Al Ahly, prêté à 3 reprises en l’espace de trois ans va devoir trouver un club où s’imposer sur la durée pour prétendre à une convocation en sélection A du Sénégal.

wiwsport.com