Pour sortir de sa spirale négative et montrer à ses supporters qu’il est capable de retrouver son niveau d’antan, Lac rose doit se retrousser les manches et travailler. Tels sont les conseils que lui donne Max Mbargane.

Le phénix doit renaître de ses cendres sinon mourir à tout jamais. Après avoir perdu successivement contre Garga Mbossé et Sa Thiès et subit une absence de cinq ans dans l’arène, Lac rose a manqué son retour face à Quench. Le cobra de Fass a été battu ce dimanche par Quench, pensionnaire de l’écurie Lansar et protégé de Max Mbargane. Ce dernier a ainsi adressé un message au lutteur qui compte désormais 6 défaites en 16 combats.

« On félicite Quench et on encourage Lac rose. Je ne suis pas de ceux qui lui disent d’arrêter la lutte. C’est inadmissible de dire cela. C’est un lutteur qui est courageux, adulé et qui a beaucoup de supporters. La preuve beaucoup sont venus le soutenir au stade aujourd’hui (dimanche). À lui de se refaire et travailler dur pour se replacer dans la course » a déclaré le technicien sénégalais.

