Rétrogradé à l’issue de la saison dernière, Niarry Tally aura fait une année en national 1 avant de retrouver la deuxième division sénégalaise. Le club mythique de la biscuiterie en difficulté ces dernières années voit enfin le bout du tunnel.

Niarry Tally qui a connu une véritable dégringolade entre 2021 et 2022, quittant l’élite sénégalaise douze ans après pour le National 1 en passant par la deuxième division, retrouve le sourire. Le club de Niary Tally – Grand Dakar – Biscuiterie (NGB) a su trouver leur rythme un an après sa relégation. Avec dans leurs rangs des joueurs expérimentés à l’image de l’international sénégalais Albert Bougazelli, un ancien de Génération Foot et de Ndiambour, les Galactiques ont dominé de bout en bout dominé le groupe A.

Les chiffres témoignent d’un parcours inéluctable vers la montée. En effet, leaders incontestés de la poule A de national 1 avec 47 points récoltés en 20 rencontres, les partenaires de Laye Diarra ont jusqu’ici perdu un seul match. Au compteur, ils totalisent 14 victoires et 5 matchs, devançant Cayor Foot, deuxième au classement, de 11 points à deux journées de la fin. Leur montée en Ligue 2 a été validée, lundi, après leur succès (1-0) sur Jeanne d’Arc de Dakar pour le compte de la 20e journée.

wiwsport.com