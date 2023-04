Dans un match indécis, Seny Dieng et ses partenaires sont parvenus à maîtriser leur avance face à Stoke City pour s’assurer officiellement le maintien.

Courageux vainqueur de Burnley lors de la dernière journée, Queens Park Rangers avait fait un grand pas vers le maintien. Il suffisait désormais une victoire aux hommes de Gareth Ainsworth pour valider cette longue lutte, ce qui passait par Stoke City ce samedi après-midi lors de la 45e journée du Championnat d’Angleterre de D2. Et pour une nouvelle fois, QPR et ses joueurs se sont montrés vaillants, en s’imposant 0-1 au bet365 Stadium.

Une victoire super importante qui a mis du temps à se dessiner. Car, si Adomah a ouvert le score en tout début de seconde période, Seny Dieng et ses coéquipiers ont serré les dents pour garder cette avance. Spectateur en première période, le portier sénégalais a eu du travail dans le second acte, en se montrant déterminant à deux reprises. Suffisant pour permettre aux siens de gagner et de définitivement sceller le maintien.

wiwsport.com