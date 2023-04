À 48 heures du combat entre Lac rose (Fass Ndakaaru) et Quench (Ecurie Lansar), le coach de l’écurie Fass s’est dit sûr de la victoire de son protégé dimanche à l’arène nationale.

Après cinq ans d’absence dans l’arène, Lac rose doit marquer son retour et rattraper le temps perdu. Justement l’auteur du slogan « j’attaque je cogne et je gagne » a l’opportunité de rebondir en cas de victoire contre Quench ce 30 avril. Pour son entraîneur Socé, le lutteur de la médina est prêt a en découdre.

« Lac rose s’est très bien entraîné pour ce combat. Il a fait les dunes, de la musculation et des séances de contact. On prie pour la victoire et on est confiant. Je n’ai jamais eu peur pour Lac rose parceque c’est un très bon lutteur en plus d’être courageux. Même lors de ses combats perdus, je n’ai jamais douté de lui. Maintenant il était dans des difficultés et il l’a accepté avec philosophie (…) Actuellement il est à Guédiawaye et c’est là-bas qu’il s’entraînait avec Maodo (Gris 2) durant le ramadan. C’est un combat qu’il prend très au sérieux et il sait ce qu’il doit faire ».

« Techniquement Lac rose est plus fort que Quench… »

Par ailleurs après avoir souligné les atouts de Lac rose, Socé souligne que son poulain est plus fort que son adversaire aussi bien sur le plan physique que technique. Pour lui nul doute, Lac rose va infliger à Quench sa deuxième défaite dans l’arène.

« Quench est un lutteur qu’on respecte beaucoup et je l’ai regardé dans ses combats. Mais il n’a pas plus de force que Lac rose. Les gens peuvent croire cela car Quench est de petite taille alors que Lac rose est plus élancé. Mais je peux vous assurer qu’il n’est pas plus prêt que mon lutteur. Je crois fermement à la victoire de Lac rose devant Quench. Techniquement Lac rose est plus fort que Quench » a t’il déclaré sur Lutte TV.

Wiwsport.com