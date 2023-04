Tambour major de Lac rose mais aussi un des batteurs de Gris Bordeaux, Ngouda Ndiaye s’est prononcé sur le combat entre Gris Bordeaux et Ama Baldé.

Même s’il fait focus pour le moment que le combat entre son Lac rose et Quench ce dimanche à l’arène nationale, Ngouda Ndiaye est un ami à tous les lutteurs de médina, Fass, Gibraltar et Niarry Tally. De Gris Bordeaux à Boy Dakar en passant par Forza, Ada Fass et Gris 2, il les fréquente presque jour.

Le tambour major s’est ainsi prononcé sur le combat du 9 juillet 2023 entre Gris Bordeaux et Ama Baldé ficelé ce jeudi par Cadior Production.

« Gris est notre grand frère et c’est quelq’un de bien. Je prie pour que Dieu lui accorde la victoire devant Ama Baldé qui est aussi mon ami. Mais je suis de l’écurie Fass et c’est à cause de Lac rose que fais partie de Fass. À chaque fois que Gris doit lutter, moi et Baye Demba de Sing Sing (batteur de Gris) rassemblons nos tam-tam pour sa chorégraphie. C’est pour vous dire que nous sommes très proches. J’espère qu’il remportera la victoire contre Ama Baldé » a t’il confié.

Wiwsport.com