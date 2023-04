La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce jeudi les pays candidats à l’organisation de l’édition 2027 de la Coupe d’Afrique des nations. Selon le communiqué officiel de l’instance, quatre ont déposé leur candidature pour accueillir la compétition, et le Sénégal n’y figure pas, contrairement au souhait de l’ancien ministre des sports, Yankhoba Diatara.

Les candidats pour la Coupe d’Afrique des Nations 2027 sont connus. La Confédération africaine de football a annoncé avoir reçu quatre déclarations d’intérêt pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations édition 2027.

Le Sénégal qui avait émis le souhait via son ministre des sports d’organiser cette compétition qui regroupe les meilleures nations africaines est le grand absent. A l’expiration du délai fixé par l’administration, la CAF a enregistré quatre différentes candidatures. Il s’agit de l’Algérie, qui n’a plus accueilli la CAN depuis 1990, le Botswana, l’Egypte pays hôte de la CAN 2019 ainsi que le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie pour un front commun. Les quatre candidats ont désormais jusqu’au 23 mai prochain pour finaliser leur dossier et soumettre tous les documents nécessaires. Les visites d’inspection auront lieu du 1er juin au 15 juillet. Le pays organisateur sera dévoilé en septembre prochain.