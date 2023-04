Le handball sénégalais va avoir un programme fourni ce week-end avec les préliminaires de la Coupe du Sénégal. Les différentes rencontres se disputeront les samedi et dimanche entre Thiès et Dakar.

Six affiches sont à l’ordre du jour entre autres chocs UCAD Sport Club/ASC Jaraaf (Dames) et ASC Jaraaf/Yeumbeul HBC chez les hommes. Un weekend rempli entre Dakar où les matchs se tiendront à Amadou Barry, le dimanche et à Thiès où le Stade Lat Dior abritera les rencontres le samedi.

Les rencontres de Dakar se tiendront le dimanche à cause de la finale de la Coupe de la Ligue qui se jouera le samedi à Amadou Barry. Cette finale de Ligue sera disputée entre Diamono HBC et Diisso HBC (17H).

